Sophia Thomalla datet "wahnsinnig ungern"

Als baldige Moderatorin einer neuen RTL-Datingshow muss sich Sophia Thomalla, die schließlich auch "Are You The One?" moderierte, ja mit der Materie auskennen. Im Podimo-Podcast "Künstliche Intelligenz" tauschte Thomalla sich mit Freundin und Kollegin Laura Karasek über das Thema Dating aus. Dabei machte die Schauspielerin und Moderatorin ein Geständnis: "Ich bin eigentlich gar kein Single-Typ." Insbesondere der Kennenlernprozess scheint die 31-Jährige zu stressen. "Ich date einfach so wahnsinnig ungern. Neue Leute kennenzulernen finde ich so Hardcore anstrengend." Vor allem das gegenseitige Ausfragen wäre nicht ihre Sache.