Bundesliga-Saison 2021/22: Welche Spiele zeigt SAT.1?

Die Bundesliga ist zurück bei "ran": In den Neunzigern veränderte die Sendung die Art der Fußball-Berichterstattung, nun hat SAT.1 sich wieder ein Rechtepaket gesichert. Doch welche Spiele darf der Sender eigentlich zeigen?

Das Rechtepaket umfasst ingesamt neun Spiele in der Bundesliga und 2. Bundesliga, die SAT.1 allesamt im Free-TV überträgt. Sein Comeback feierte "ran" bereits am Freitag, 23. Juli, mit dem Auftaktspiel in der 2. Bundesliga zwischen Bundesliga-Absteiger Schalke 04 und dem Hamburger SV.