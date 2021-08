Maischberger: Kontroverse Diskussion über "Impflicht durch die Hintertür"

Die Bundesregierung will die drohende vierte Corona-Welle mit neuen Regeln abschwächen. Über einige der Beschlüsse wurde in der ARD-Talkshow "maischberger. die woche" hitzig diskutiert.

Am Dienstag haben die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie beraten. Die daraus entstandenen Beschlüsse werden seither von vielen Seiten diskutiert. Auch in der ARD-Talkshow "maischberger. die woche" unter der Moderation von Sandra Maischberger waren sich nicht alle einig. Unter den im Studio anwesenden Journalistinnen und Journalisten Kristina Dunz (stellvertretende Leiterin Parlamentsbüro des Redaktionsnetzwerks Deutschland), Cherno Jobatey (TV-Moderator) und Paul Ronzheimer (stellvertretender Chefredakteur "Bild") kam es teils zu heftigen Diskussionen.

"Ich finde die Rhetorik mittlerweile ein Riesenproblem", kritisierte Ronzheimer gleich zu Beginn: Am Anfang der Pandemie habe die Politik eine Impfpflicht vehement ausgeschlossen. "Und jetzt führt man diese Impfpflicht durch die Hintertür ein", fuhr er fort und fragte anschließend in die Runde: "Warum stimmen wir nicht im Bundestag über eine Impfpflicht ab?" Dort nämlich gehöre das Thema, seiner Meinung nach hin.

Lauterbach: Die Ungeimpften werden sich alle anstecken

An dieser Stelle kam erstmals der zum Einzelinterview geladene SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach zu Wort: "Die Inzidenz ist nach wie vor der wichtigste Wert, weil man an ihr ablesen kann, wie viele Menschen in Kürze krank sein werden", verteidigte er. Ein Ende aller Schutzmaßnahme sieht er noch lange nicht: Man habe immer gesagt, sobald 70 bis 80 Prozent geimpft seien, könnten nach und nach alle Schutzmaßnahmen fallen. Doch dank Delta sei dies nun aber nicht der Fall, so Lauterbach. "Die Delta-Variante ist so ansteckend, dass wir realistischerweise gar keine Herdenimmunität jemals noch erreichen können." Bereits in anderthalb Jahren werde es nur noch zwei Gruppen von Menschen geben: "Geimpfte und hoffentlich Genesene, aber auf jeden Fall Infizierte."