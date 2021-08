Promi Big Brother 2021: Barbara Kijewski und Pascal Kappés sind die neuen Bewohner

Es wird immer voller bei "Promi Big Brother": Am Mittwoch ziehen zwei weitere Kandidaten ein. Für einen Bewohner endet die Show noch am selben Abend.

Star-Nachschub bei "Promi Big Brother": Wie SAT.1 am Mittwoch bekannt gab, ziehen zwei weitere Prominente in den Weltraum-Container. In der neuesten Ausgabe der Reality-TV-Sendung (Mittwoch, 11. August, 20.15 Uhr) gesellen sich mit Soap-Darsteller Pascal Kappés und Profi-Anglerin Barbara Kijewski zwei neue Bewohner zu den anderen Prominenten um Daniela Büchner, Melanie Müller und Jörg Draeger. Lange wird die traute Runde in dieser Konstellation aber nicht bestehen. Ab Mittwoch starten die Telefonvotings der Zuschauer, die einen Promi aus dem Container wählen.