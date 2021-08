Sportschau findet keine Kommentatorinnen: "Interesse nach wie vor gering"

Wenn am Wochenende die Fußball-Bundesliga in die neue Saison startet, bedeutet das eine Premiere für die "Sportschau" im Ersten: Mit Jessy Wellmer und Neu-Zugang Esther Sedlaczek werden erstmals gleich zwei Frauen an der Seite von Alexander Bommes als Moderatorinnen vor der Kamera stehen. In anderen Bereichen der "Sportschau"-Sendung lässt die Frauenquote allerdings noch auf sich warten. Wie der ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky laut diversen Medienberichten gegenüber der Deutschen Presse-Agentur beklagte, suche man vergeblich nach Frauen für die Zusammenfassungen der Fußball-Bundesliga.