Greta Thunberg posiert für Vogue und rechnet mit Mode-Industrie ab

Greta Thunberg auf dem Cover "Vogue Scandinavia": Die Klimaaktivistin hat für die Modezeitschrift posiert. In einem Interview lässt sie kein gutes Haar an der Modebranche.

Auf ihren Social-Media-Kanälen bei Facebook und Instagram postete Thunberg das Cover, gefolgt von einem kritischen Kommentar: "Die Modeindustrie trägt in hohem Maße zur Klima- und Umweltkatastrophe bei, ganz zu schweigen von den Auswirkungen auf die zahllosen Arbeiter und Gemeinschaften, die auf der ganzen Welt ausgebeutet werden, damit einige in den Genuss von Fast Fashion kommen, die viele als Wegwerfartikel betrachten." Viele aus der Branche ließen es so aussehen, als würden sie Verantwortung übernehmen. Sie würden "phantastische Summen" für Kampagnen ausgeben, um "nachhaltig", "ethisch", "grün", "klimaneutral" und "fair" zu wirken. "Aber um es klar zu sagen", fuhr Thunberg fort: "Das ist fast nie etwas anderes als reines Greenwashing." In der heutigen Welt könne man weder Mode in Massen produzieren, noch "nachhaltig" konsumieren: "Das ist einer der vielen Gründe, warum wir einen Systemwechsel brauchen werden", schloss die Schwedin.