Unvergesslich – Das große Abschlusskonzert: ZDF-Sendung endet nach langer Corona-Pause

Das ZDF begleitete ein Projekt, in dem gemeinsames Singen in Demenzkranken neue Geister wecken sollt. Dann kam die Corona-Pandemie. Nun gibt es endlich doch noch das große Abschlusskonzert.

Im Januar 2020 startete die Schauspielerin Annette Frier im ZDF unter dem Titel "Unvergesslich" ein ungewöhnliches Projekt, das im ZDF nun mit dem Abschlusskonzert aus der Kölner Philharmonie seinen Höhepunkt findet. Gemeinsam mit dem Chorleiter Eddi Hüneke gründete Frier damals einen Chor für Menschen, die an Demenz leiden.

Frier trieb neben dem Singen, das die Lebensgeister wecken sollte, auch das Interesse an den Demenzkranken und deren Geschichten an. Ist es möglich, trotz aller Einschränkungen beim Singen wieder Momente des Glücks zu empfinden? Mit Neugierde und ein bisschen Herzklopfen wagten sich die Kranken an die neue Herausforderung, die von Wissenschaftlern der Uni Frankfurt begleitet wurde.