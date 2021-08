Brian May äußert sich zu Eric Clapton: "Impfgegner sind Spinner"

Als Musiker hält Brian May viel von Eric Clapton. Mit einigen Ansichten der Gitarren-Legende kann May aber gar nichts anfangen.

Nachdem bekannt wurde, dass Großbritannien für verschiedene Veranstaltungen einen "Impfpass" einführen will, erklärte Eric Clapton, er behalte sich das Recht vor, Shows abzusagen, wenn nicht für alle Menschen die Möglichkeit bestehe, diese zu besuchen. Abgesehen davon äußerte sich der legendäre Gitarrist mehrfach kritisch zur Impfung. Nun kritisierte wiederum Queen-Gitarrist Brian May, der sich für die Covid-19-Schutzimpfung einsetzt, Claptons vermeintliche Ignoranz. In einem Interview mit "The Independent" erklärte May: "Ich liebe Eric Clapton, er ist mein Held, aber er hat in vielerlei Hinsicht ganz andere Ansichten als ich." Dann wurde er unmissverständlich: "Anti-Vax-Leute, es tut mir leid, ich denke, sie sind Spinner."