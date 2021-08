Grill den Henssler – Sommer Special: Koch kommt mit Detlef Steves

Dass schmeckt ihm gar nicht: Steffen Henssler ist ein Selbermacher, einer der an Herd und Grill nichts anbrennen lässt. Und doch muss er ausgerechnet in der Auftakt-Sendung zu vier neuen Folgen von "Grill den Henssler – Sommer-Special" auf VOX auf einen Helfer vertrauen. Weil er sich zuletzt den Fuß entzündet hatte, kann er nicht selbst unter freiem Himmel auf der Seebühne im Elbauenpark Magdeburg am Grill stehen. Henssler, der Küchen-Macho mit den flotten Sprüchen, muss sich diesmal mehr oder weniger kleinlaut auf eine "ausführende Hand" verlassen. Allerdings: Hensslers guter Freund Detlef Steves ist auch nicht gerade als zimperlich bekannt. Er wird den Koch-Gegnern – mit den Anweisungen des "Meisters" im Ohr – ordentlich einheizen.

Outdoor-Ereignis im Sommer

Kurios auch: Auch Moderatorin Laura Wontorra wird diesmal eine Grill-Runde übernehmen. In den drei weiteren Shows tritt der Koch-King dann wieder selbst zum Wettbruzeln an. Was dem Grill-Spaß in der neuen Staffel auszeichnet, ist auch das wilde Flair: Gebraten wird nämlich nicht über dem offenen Feuer, sondern auch auf Motorhauben. Und Steffen Henssler und Laura Wontorra wetten um ein echtes Tattoo.