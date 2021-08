Formel 1: Laura Papendick wird die neue Moderatorin

Ihr wird dabei Nico Hülkenberg als Experte zur Seite stehen. Der Rennfahrer kam in der Vorsaison noch für Racing Point in der "Königsklasse" des Motorsports zum Einsatz und ist in dieser Saison Testfahrer beim Vettel-Team Aston Martin. Das vierte Rennen im Sublizenz-Paket von RTL findet übrigens am 7. November in Brasilien statt.