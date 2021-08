Rosins Restaurants – Ein Sternekoch räumt auf: Rosin rettet ab Donnerstag wieder

Am Donnerstag (6. August) geht es für Sternekoch Frank Rosin wieder los, auch in der neuen Staffel geht er wieder auf Rettungsmissionen. Restaurants, die Hilfe brauchen, bekommen diese von Rosin – wenn auch manchmal mit harter Hand.

Rosins Restaurants – Ein Sternekoch räumt auf Dokusoap • 05.08.2021 • 20:15 Uhr

Wie kaum eine zweite Branche litten die Gastro-Betriebe besonders stark unter den Pandemiebedingungen. Viele Restaurants waren oft monatelang geschlossen, für viele Betreiber war es ein Kampf gegen die schier unausweichliche Pleite. Nun krempelt Frank Rosin wieder die Ärmel hoch und möchte in neuen Folgen seiner beliebten kabel eins-Reihe "Rosins Restaurants – Ein Sternekoch räumt auf" neue Hoffnung verbreiten und Klein-Unternehmer in Not wieder aufrichten. Allerdings zählt bei ihm angesichts von mithin chaotischen Küchen, einfallslosen Menü-Plänen und vergleichsweise fadem Essen kein einziges, noch so tückisches Virus als Ausrede. Rosin gibt Gas – und hinter der Küchentür dampft's!

Frank Rosin hilft der gebeutelten Gastro Der Sternekoch und Gastro-Unternehmer setzt sich auch abseits seiner Sendungen für die krisengebeutelte Branche ein. Und so wirkt es nur naheliegend, dass Frank Rosin auch das Gesicht einer Werbekampagne ist, die sich für die Gastronomen im Land einsetzt. Einen starken Fürsprecher hat die Idee auch im kabel-eins-Geschäftsführer Marc Rasmus.

"Als Sender mit langjähriger Food-Kompetenz ist es uns ein besonderes Anliegen, dass die deutsche Gastronomie jetzt wieder durchstarten kann. In unseren Formaten zeigen wir regelmäßig, wie angenehm es ist, sich als Gast im Restaurant verwöhnen zu lassen. Aber auch, wie Wirte während der Pandemie durchhalten mussten. Mit unserer Kampagne können wir jetzt die Freude über die Gastro-Öffnungen mit beiden Seiten teilen und hoffen, dass dies auch in den Lokalen selbst bald wieder möglich ist", so Rasmus. "Uns allen hat die Gastronomie sehr gefehlt, und wir können es kaum erwarten, endlich wieder gemeinsam essen zu gehen. Guten Appetit!"

In der Dokusoap-Reihe "Rosins Restaurants – Ein Sternekoch räumt auf" kümmert er sich zum Auftakt um einen auf den ersten Blick recht hoffnungslosen Fall: 2019 erfüllt sich das Ehepaar Alex und Robert Gerich einen Lebenstraum. Die beiden übernahmen das Restaurant "AN(GERICH)TET" in Neuötting. Was beide damals noch nicht ahnten, war, wie katastrophal ihre Ausgangslage in dem Objekt, das zuletzt lange leer gestanden war, wirklich aussah. Allein die Renovierungsarbeiten entwickelten sich zu einem brutalen Härtetest. Und dann kam noch der erste Corona-Lockdown ...

Rosins Restaurants – Ein Sternekoch räumt auf – Do. 05.08. – kabel eins: 20.15 Uhr