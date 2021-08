Vamos A Marte: Neuer Helene-Fischer-Song mit Despacito-Sänger

Nach langer Pause meldete sich Helene Fischer vor wenigen Tagen zurück – und hatte gleich eine sensationelle Ankündigung im Gepäck. Bereits vor zwei Wochen hatte die Schlager-Queen auf ihrem Instagram-Kanal ein Comeback-Video gepostet, nachdem sie kurz zuvor alle alten Einträge in den sozialen Medien gelöscht hatte. Dabei verriet sie auch, dass sie an einem neuen Album gearbeitet hat. Wann dieses erscheinen soll, ist bislang noch nicht bekannt. Die erste Single hingegen steht bereits in den Startlöchern: Für diese habe sie sich einen Duett-Partner ausgesucht, erklärte die 36-Jährige in dem Video. Ihre Instagram-Follower sollten Vermutungen in einem "kleinen Ratespiel" äußern, einziger Hinweis: "Bleibt realistisch!"