Neue Sky-Q-Box – vollwertiger TV-Anbieter ohne Sat oder Kabel

Einige Schritte hat es in den vergangenen Jahren in die Welt des Internets und des Streamings bei Pay-TV-Anbieter Sky gegeben. Den Anfang machte "Sky Go", wodurch die Kunden auf Smartphones, Laptops und andere mobile Endgeräte Sky-Produkte nutzen konnten. Teilweise wurde dies, etwa für Smart-TVs, durch "Sky Q" ersetzt – diesen Service kann man seit 2018 entweder per App oder mit einer speziellen Box nutzen.