"Zervakis & Opdenhövel. Live": ProSieben-Show startet am 13. September

In den vergangenen Monaten haben die Wechsel von Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel für Schlagzeilen gesorgt. Beide haben die ARD verlassen und werden künftig auf ProSieben zu sehen sein. Ihr neues gemeinsames Format "Zervakis & Opdenhövel. Live" startet am 13. September.

Am 13. September (20.15 Uhr) geht ihre neue Sendung "Zervakis und Opdenhövel. Live" – kurz ZOL – an den Start. Fortan werden die beiden jeden Montag zur Prime-Time zu sehen sein, die Ausgaben gehen jeweils zwei Stunden. Worum geht es in der Show? Die beiden Hosts "sprechen mit Betroffenen, Verantwortlichen, Expert:innen und prominenten Gästen im neuen Studio über drängende gesellschaftliche Themen unserer Zeit", so kündigt ProSieben das neue Format an.