Billie Eilish wehrt sich mit deutlichen Worten gegen Bodyshaming

"Ich sehe online Leute, die so aussehen, wie ich noch nie ausgesehen habe", erklärte die 19-Jährige. "Und sofort denke ich: 'Oh mein Gott, wie können die nur so aussehen?'" Dabei kenne sie die Branche in- und auswendig, fügte Eilish hinzu: Sie kenne die Tricks, welche die Menschen für Fotos verwenden und sie wisse, dass das, was echt aussieht, eine Fälschung sei. "Trotzdem sehe ich es und denke: 'Oh Gott, da fühle ich mich wirklich schlecht. Und ich meine, ich bin sehr selbstbewusst, wer ich bin, und ich bin sehr glücklich mit meinem Leben... aber ich bin offensichtlich nicht glücklich mit meinem Körper – aber wer ist das schon?"

Am 30. Juli erschien das zweite Album von Billie Eilish, "Happier Than Ever". Auf ihrer neuen Platte, dem Nachfolger des gefeierten Langspielers "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", singt der Popstar unter anderem über den Tod, kaputte Beziehungen und die Leiden eines jungen Mädchens, das schon mit 17 keine vernünftigen Dates mehr haben konnte, weil sie so berühmt ist.