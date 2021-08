Vergiftet – Wie der Fall Nawalny Russland verändert: Doku in der ARD

Fast ein Jahr ist es nun her, dass der russische Oppositionspolitiker Aleksej Nawalny Opfer eines Giftanschlags wurde, den offensichtlich der russische Geheimdienst verübt hatte. Nach zweitägiger Behandlung im sibirischen Omsk wurde auf Veranlassung seiner Familie im Koma liegend in die Berliner Charité überwiesen. Nach seiner Entlassung und anschließender Genesungszeit flog Nawalny im Januar 2021 nach Moskau zurück.

Was ist aus den vor allem jungen Menschen geworden, die von einem demokratischen Russland träumten? Zehntausende gingen im ganzen Land auf die Straße und kämpften für freie Wahlen und das Recht auf demokratische Opposition. – Die Korrespondenten des Moskauer ARD-Studios begleiteten ein Jahr lang einen 28 Jahre alten Polizisten, der mittlerweile den Dienst quittierte, um in die Politik zu gehen, sowie einen jungen Lehrer, der wohl nie wieder in seinem Beruf arbeiten darf, und eine 28-jährige sibirische Kommunalpolitikerin, um die es nach der Inhaftierung oder Emigration anderer Demokraten einsam geworden ist. Die Freiheit, von der viele Oppositionelle träumten, scheint jedenfalls kurz vor der Dumawahl im September in weite Ferne gerückt.