Olympia 2021 im TV: Wann läuft das Tennis-Finale mit Alexander Zverev?

Am Sonntag könnte Alexander Zverev den wohl größten Erfolg seiner bisherigen Karriere feiern. Der Deutsche steht beim Olympischen Tennis-Turnier in Tokio im Finale und trifft da auf Karen Khachanov. So können Sie das Finale mit deutscher Beteiligung verfolgen.

Am Sonntag finden neben dem Endspiel Zverev gegen Khachanov noch zwei weitere Tennis-Finals statt. Um 8.00 Uhr startet das Finale im Frauen-Doppel. Im Anschluss daran geht es für Zverev um Gold. Die genaue Anfangszeit von Zverevs Match steht also noch nicht fest, realistisch dürfte ein Beginn nicht vor 9.30 Uhr MESZ sein. Im letzten Tennis-Finale dieser Spiele geht es danach im Mixed-Finale um Gold.

Hat ein deutscher Tennis-Spieler schon einmal Gold bei Olympia geholt?

Ja! Einmal hat ein deutscher Tennis-Profi Gold bei Olympischen Spielen geholt: Steffi Graf war in Seoul 1988 nicht zu bezwingen und kehrte mit einer Goldmedaille um den Hals nach Deutschland heim. Bei den Männern steht der erste Tennis-Olympiasieger im EInzel noch aus. Titelverteidiger war übrigens Andy Murray, er wiederholte seinen Triumph von London 2012 auch vier Jahre später in Rio. In Tokio musste er für die Einzelkonkurrenz wegen einer Verletzung absagen. Im Doppel holten Boris Becker und Michael Stich 1992 bei den Olympischen Spielen in Barcelona überraschend gemeinsam Gold.