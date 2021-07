Praxis mit Meerblick: So geht es in der ARD-Reihe weiter

In der ARD geht es am Donnerstag (30. Juli) mit "Praxis mit Meerblick" weiter. Allerdings droht in der fünften Folge, "Der einsame Schwimmer", ein starker Umbruch in der Praxis. Die Erstausstrahlung gab es im März 2019, allerdings gibt es gute Nachrichten für "Praxis mit Meerblick"-Fans.

Praxis mit Meerblick – Der einsame Schwimmer Drama • 30.07.2021 • 20:15 Uhr

Alles neu macht der Mai für die Rügen-Ärztin Nora Kaminski (Tanja Wedhorn) in der fünften Folge der Arztserie "Praxis mit Meerblick" (2019). die das Erste nun zur besten Sendezeit wiederholt. Winkte ihrem Praxispartner Dr. Freese (Stephan Kampwirth) vor kurzem noch die Hochzeit, so wird nun auch schon seine Urne im Meer versenkt. Bei der so plötzlichen Seebestattung wird Nora durch einen in Not geratenen Langstreckenschwimmer gestört. Die Urnen-Seebestattung ihres Partners wird abgebrochen. Ein Triathlon-Schwimmer strampelt verzweifelt im Meer vor Rügen – ihm droht der Untergang. Für Nora, die auch Rettungsärztin auf Rügen ist, gilt es, ihn mit einem kühnen Kopfsprung zu retten und anschließend im Krankenhaus zu versorgen. Der junge Schwimmer wehrt sich allerdings heftig. Noch weiß er nicht, dass er eine nicht heilbare Krankheit hat.

Seltsam freundlich ist währenddessen Noras Lieblingsfeind Dr. Heckmann (Patrick Heyn) aus der zentralen Rügenklinik zu ihr – will er am Ende Zugriff auf ihre Praxis haben? Gut, dass da Noras Ex-Mann Peer (Dirk Borchardt) und Richards Arzt-Onkel (Bernd Stegemann) bei der Neuorientierung hilfreich sind. Selbst der widerspenstige Triathlet darf zuletzt dank Noras ärztlicher Allround-Hilfe Hoffnung schöpfen. Und über allem Medizinerstress strahlt in der Episode "Der einsame Schwimmer" ja noch milde Rügens Sonne.

Zwei neue Teile der Reihe sind bereits abgedreht Vieles hat sich getan, seit sich "Praxis mit Meerblick" im fünften Film von Dr. Richard Freese verabschiedete, und doch ist sich das Format über die Jahre hinweg treu geblieben. So kämpfte Nora auch im bislang jüngsten Teil der Reihe, "Hart am Wind", der im April 2021 den düsteren Corona-Frühling zumindest ein Stück weit zu erleuchten versuchte, wie gewohnt mit hartnäckigen Patienten und noch hartnäckigerem Liebeskummer.

An Nachschub wird bereits fleißig gearbeitet: Wie das Erste vor kurzem bekannt gab, sind zwei weitere Folgen der erfolgreichen ARD-Degeto-Reihe abgedreht. Wann die beiden neuen Filme mit den Titeln "Heimkehrer" und "Was wirklich zählt" ausgestrahlt werden sollen, ist bislang allerdings noch nicht bekannt. Regie führte wieder Jan Ruzicka, der auch für "Der einsame Schwimmer" verantwortlich war.

