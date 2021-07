"Let's Dance"-Star vor Abschiebung: Muss Ekaterina Leonova Deutschland verlassen?

"Better Call Saul"-Star

Entwarnung! Bob Odenkirk befindet sich in stabilem Zustand

Am Dienstag brach Bob Odenkirk, Star der Dramaserie "Better Call Saul", am Set in New Mexico zusammen – offenbar war es ein Herzproblem. Nach Informationen von "Deadline" befindet sich der Schauspieler nun in einem stabilen Zustand.

MEHR