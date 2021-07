Sky zeigt den DFB-Pokal der Frauen 2021/22 – alle Infos

Auch in der Saison 2021/22 wird jedes DFB-Pokalspiel der Männer bei Sky zu sehen sein. In der kommenden Saison gibt es aber eine Neuheit beim Pay-TV-Sender: In jeder Runde wird es auch eine Live-Übertragung der DFB-Pokal der Frauen geben. Los geht es im August.

Wenn die neue Pokal-Saison bei den Frauen zwei Wochen nach dem DFB-Pokal der Herren startet, wird ein Spiel der 1. Runde auch auf Sky zu sehen sein. Der Pay-TV-Sender will die Sichtbarkeit der Frauenfußball stärken und überträgt in der kommenden Saison in allen sechs Pokal-Runden bis zum Finale jeweils ein Spiel.

Den Startschuss macht ein Borussenduell am 23. August. Drittligist Borussia Mönchengladbach trifft auf Zweitligist Borussia Bocholt. Die Gladbacher gehen also als "Underdog" in die Partie. Allerdings hat der Pokal bekanntermaßen seine eigenen Gesetze. Alle Pokal-Teilnehmer spielen um die beiden Plätze im Finale – das findet am 28. Mai 2022 in Köln statt. Titelverteidiger ist der VfL Wolfsburg

Moderatorin Nele Schenker wird beim Spiel Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Bocholt die ehemalige Nationalspieler Lena Goeßling als Expertin zur Seite stehen. Die Olympiasiegerin von 2016 hat im Sommer 2021 ihre Profi-Karriere beendet. Kommentator des Spiels ist Hannes Herrmann.