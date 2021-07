Watch the Sound with Mark Ronson: Apple-Doku gibt Einblicke in Musik-Produktion

Mark Ronson war maßgeblich am Erfolg von Amy Winehouse beteiligt. Auch mit Lady Gaga, Paul McCartney und Bruno Mars hat er schon zusammengearbeitet. Nun berichtet der Engländer in einer sechsteiligen Dokumentation auf Apple TV+, wie er arbeitet. Einblicke in die Materie der Musik-Produktion mit Gesprächspartnern wie McCartney – für Nerds und Neulinge.

So wie Mark Ronson hat Popmusik noch niemand erklärt – nämlich in sechs Kapiteln namens "Auto-Tune", "Sampling", "Reverb", "Synthesizers", "Drum Machines" und "Distortion". Was sich nerdig anhört, ist selbst für Nicht-Musiker ziemlich faszinierend, denn Ronson erklärt die Geschichte der Popmusik über die Wirkungsweisen ihrer technischen Innovationen und Evolutionen. Der heute 45 Jahre alte Mischpultkünstler produzierte Amy Winhouse' modernen Pop-Klassiker "Back To Black" und viele andere Top-Stars wie Lady Gaga, Lily Allen, Queens of the Stone Age oder Paul McCartney. Daneben ist der früh nach New York ausgewanderte Engländer selbst Musiker, DJ und absoluter Genre-Hopper von HipHop bis Metal. Ein Mann, der absolut vorurteilsfrei an Musik herangeht. Ab Freitag, 30. Juli, stehen sechs etwa halbstündigen Folgen beim Streamingdienst Apple TV+ bereit.