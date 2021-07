Princess Charming: Sind Irina und Siegerin Lou noch zusammen?

Was für "Bachelor" und "Bachelorette" gilt, ist bei "Princess Charming" natürlich nicht anders: Nach dem Finale wollen die Fans vor allem wissen, ob aus der Fernsehliebe etwas Ernsthaftes wurde.

Im Finale selbst wirkten die beiden sehr glücklich. "Ich habe Schmetterlinge im Bauch. Ich bin überglücklich und könnte die ganze Welt umarmen", sagte Lou beim Date mit Irina. Die erklärte bei der finalen Entscheidung: "Danke, dass du mich so schön verzaubert hast." Den Rückblick auf das Finale, in dem Lou sogar schon vom Heiraten sprach, lesen Sie hier.

Hört sich doch alles nach einem Happy End an, oder? Doch die Romantiker unter den Fans wurden enttäuscht, denn Irina und Lou sind kein Paar. Die gemeinsame Zeit auf Kreta sei zwar sehr intensiv gewesen, doch danach sei keine Beziehung daraus geworden, erklärten die beiden. Die Gefühle seien trotz körperlicher Anziehung am Ende doch nur platonisch. "Wenn ich jetzt diese Bilder (vom Finale) sehe, denke ich mir: Wie schade", so Irina.