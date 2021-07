Oktoberfest meets Malle: ZDF-Fernsehgarten holt Special am 19. September nach

Eigentlich sollte die Ballermann-Party im "ZDF-Fernsehgarten" am vergangenen Sonntag stattfinden. Aus Respekt vor den Betroffenen der Hochwasser-Katastrophe wurde die Show aber verschoben. Nun steht der Ersatztermin fest – am 19. September soll Mallorca gefeiert werden. In diesem Jahr gibt es aber einen besonderen Mix.

Sie zählt zu den größten Highlights einer jeden "Fernsehgarten"-Saison im ZDF: Jedes Jahr heizen Stars wie Mickie Krause, Ikke Hüftgold und Jürgen Drews beim Ballermann-Special den Fans des Partyschlagers ein. Am vergangenen Sonntag, 25. Juli, wäre es wieder so weit gewesen, doch dann kam alles anders: Aus Respekt vor den Betroffenen der Hochwasserkatastrophe in Westdeutschland wurde die Motto-Folge kurzfristig abgesagt. Nun kündigte Moderatorin Andrea Kiewel ein Ersatz-Format an.