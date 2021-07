Gottschalks große 90er-Show: ZDF-Rückblick auf ein buntes Jahrzehnt

Tamagotchis und Eurodance, Plateauschuhe und Boybands, Tarantinofilme und wilde Fernsehtalkshows: Popkulturell dürfen die 90er-Jahre zweifelsohne als buntestes – mancher würde sagen: verrücktestes – Jahrzehnt gelten. Kaum wegzudenken aus jener abgefahrenen Dekade voller modischer und musikalischer Sünden ist auch einer, der bereits in den 80-ern seinen Durchbruch feierte, in den 90-ern aber vollends zur TV-Legende reifte: Thomas Gottschalk war dereinst auf dem Höhepunkt seines unterhaltsamen Schaffens. Und so kommt es, dass der frühere "Wetten, dass.. ?"-Moderator nach seinen großen 68er- und 80er-Shows im ZDF nun auch den 90er-Jahren huldigt.

Wie schon die Vorgängershows zelebriert "Gottschalks große 90er-Show" vor allem die Musik und Popkultur der Dekade. Und die hatte auch in Deutschland von Rock bis Schlager einiges zu bieten, wie die Gäste der Sendung eindrucksvoll illustrieren: Fools Garden spielen etwa ihren Welthit "Lemon Tree", inzwischen ein wahrer 90er-Evergreen; Matthias Reim singt seinen Klassiker "Verdammt ich lieb dich", Jasmin Wagner schlüpft noch einmal in die Rolle ihres damals gefeierten Alter Egos Blümchen, während Lou Bega den Sommer-Latinohit "Mambo No. 5" und Loona den ihrigen "Bailando" auf die Bühne bringt.

Zur Live-Performance lädt Musikenthusiast Gottschalk zudem unter anderem Die Prinzen, Sasha, Jeanette Biedermann, die Schweden von Ace of Base sowie Hartmut Engler, der mit seiner Band Pur das "Abenteuerland" der 90er-Jahre einst in einem noch immer gern gespielten Hit bereiste. Ebenfalls beehrt wird die ZDF-Show von den No Angels, die zwar erst im Jahr 2000 an der ersten Castingshow "Popstars" teilnahmen, aber mit Hits wie "Daylight in Your Eyes" genügend 90er-Flair ins neue Jahrtausend trugen. Erst im Februar feierte die Girlgroup zum 20-Jährigen ein Jubiläums-Comeback. In Gottschalks Show interpretieren die nunmehr nur noch vier Sängerinnen den Hit "Too Much" der Spice Girls – wohl die 90er-Musikerscheinung schlechthin.