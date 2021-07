Top Dog Germany: RTL sucht den besten Hund Deutschlands

Für die meisten Hundebesitzer dürfte klar sein: Ihr Liebling auf vier Pfoten ist der beste Hund der Welt. Mit einer neuen Show geht RTL nun objektiver an die Sache ran – und sucht den absoluten Spitzenreiter unter den Vierbeinern. In "Top Dog Germany – Der beste Hund Deutschlands" stehen außergewöhnliche Hunde aus dem ganzen Land sowie ihre Herrchen und Frauchen im Rampenlicht. Auf einem ganz besonderen Hindernisparcours, der an die Agility-Prüfungen aus dem Hundesport erinnert, treten beide als Gespann gemeinsam an und müssen sich als eingespieltes Team beweisen. Zum Start gibt es direkt eine Doppelpremiere: Freitag, 23. Juli, und Samstag, 24. Juli, startet die sechsteilige Actionshow zur Primetime, anschließend gibt es wöchentlich eine neue Ausgabe.