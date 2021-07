Mireille Mathieu wird 75: Wie geht es dem Spatz von Avignon heute?

Mireille Mathieu, die nur selten Persönliches preisgibt, berichtete in jüngerer Vergangenheit von einem Arthrose-Leiden, das Schmerzen in Knien und Hüfte verursache und sie stark einschränke. Im Dezember 2020 offenbarte die Ausnahmekünstlerin im Gespräch mit der Zeitung "Journal du Dimanche" außerdem, wie sehr sie unter der Corona-Pandemie leide. Sie habe zwischenzeitlich nur noch mit Licht schlafen können und unter Angstzuständen gelitten. Insgesamt aber fühle sie sich körperlich fit, wie sie weiter erklärte. Zuletzt verbrachte Mathieu den Großteil ihrer Zeit in ihrem Elternhaus in Avignon, wo sie gemeinsam mit ihrer Schwester lebt.

Zuletzt wollte Mathieu auch wieder live vor Publikum singen, eine geplante dreimonatige Tournee musste jedoch aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden. Zumindest ein paar Auftritte soll es demnächst aber geben: Die französische Star-Sängerin hat für den Dezember 2021 drei Neujahrskonzerte angekündigt: Am 9. Dezember will Mathieu in Bratislava (Slowakei), am 11. Dezember in Brünn und am 13. Dezember in Prag (beide Tschechien) auf der Bühne stehen.