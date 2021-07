Mutter kündigt: Kritik zum ZDF-Film

Insgesamt fehlt es dieser etwas anderen Familienkomödie an Leichtigkeit. Zu viele Sonntagspredigten und Selbstreflexionen sind ins Drehbuch von Freya Stewart und Gabriela Sperl (hier auch Produzentin) eingegangen. Sie drücken auf die Spaßbremse, weshalb der Funke nicht so recht überspringen will. Am Ende will die Yoga-Tochter Doro das verkaufte Elternhaus wegen ihrer "unterm Hintern weggezogenen" Jugend in Brand setzen. Mutter Carla und ihr Rudi besingen indessen nochmal ihr Glück: "Love is alive, and so we begin" schmettern die nach 90 Minuten endlich vom Familienanhang Befreiten.