Königssee: Georg Hackl trauert um zerstörten Wintersport-Standort

Die Hochwasser-Katastrophe in Deutschland hat auch einen der bekanntesten Wintersport-Standorte schlimm erwischt. Die Strecke am Königssee wird voraussichtlich lange unbefahrbar sein – so schätzt Rodel-Legende Georg Hackl die Lage ein.

Statt Bobs, Rennrodel und Skeletons werden in diesem Winter nun also eher Baustellenfahrzeuge an der ältesten Kunsteisbahn der Welt unterwegs sein. Im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk sprach nun auch die bayerische Rodel-Legende Georg Hackl über die Situation am Königssee. "Das, was wir an der Bahn erleben müssen, das ist apokalyptisch", erklärte der 54-Jährige. "Gott sei Dank ist niemand mit Leib und Leben zu Schaden gekommen", räumte Hackl ein. Trotzdem zeigte sich der frühere Profisportler entsetzt: "Da liegt Geröll, über ein, zwei Meter große Steine und Sand und Schlamm in der Bahn. Es ist unbeschreiblich."