Sky setzt auf Natur und Dokus – und auf Fahri Yardim und Dunja Hayali

Mit den zwei neuen Sendern Sky Nature und Sky Documentaries erweitert Sky ab 9. September sein Angebot. Bei hochkarätig besetzten Formaten sind unter anderem Fahri Yardim und Dunja Hayali mit von der Partie.

Von Naturschauspielen bis zur unzähmbaren Wucht bei Umweltkatastrophen: Die Natur macht, was sie will – und sie verändert sich wegen der Einflüsse des Klimawandels rasant. Das Faszinosum Umwelt wird künftig auch Sky umfassend aufgreifen. Wie der Pay-TV-Anbieter am Mittwoch mitteilte, geht ab 9. September der Sender Sky Nature auf Sendung. Außerdem debütiert am selben Tag Sky Documentaries, wo künftig hochwertig produzierte Dokumentationen ihr Zuhause finden sollen.

"Mit Sky Nature und Sky Documentaries bieten wir ab September eine neue, bunte, vielseitige und spannende Senderheimat mit zahlreichen exklusiven Sky Originals und packenden Erstausstrahlungen", lässt sich Christian Asanger, Vice President Entertainment bei Sky Deutschland, zitieren. Insgesamt erwarten Sky-Kundinnen und -Kunden ab September 1.600 Programmstunden zusätzlich, davon 500 exklusiv, und zwölf neue Sky-Originals. Verfügbar werden Sky Nature und Sky Documentaries sowohl über Sky Q als auch über Sky Ticket sein.

Als prominentes Vehikel für einen erfolgreichen Start von Sky Nature soll Fahri Yardim dienen. Den "Tatort"-Kommissar und "jerks"-Star schickt Sky in "SaFahri – Eine Reise zu den Elementen" (ab 9. September) auf eine Entdeckungsreise in der Natur. "Der Trip wurde für mich eine unvollständige, tragisch-komische Naturbegegnung, mit ihrer Gleichzeitigkeit aus Verletzlichkeit und Kraft", sagte der Schauspieler am Montag. Außerdem wartet Sky Nature unter anderem mit Dokumentationen über Afrika und Brasilien auf, und im Herbst startet "Greta Thunberg: A Year to Change the World".

Beim Sender Sky Documentaries bündelt Sky Eigenproduktionen und exklusive Lizenztitel von HBO und Showtime. Unter anderem startet im November "Her Story". Das Sky Original heftet sich an die Fersen von Dunja Hayali und begleitet die ZDF-Journalistin in ihrem privaten und beruflichen Alltag. Weitere Eigenproduktionen sind "Ferrari: Jagd nach Unsterblichkeit" (ab 12. September), "Steve McQueen" (ab 12. September) und "Bruno vs. Tyson" (18. September) über die Freundschaft der Boxer Mike Tyson und Frank Bruno. Darüber hinaus sicherte sich Sky die Übertragungsrechte an einer Dokumentation zum 20. Jahrestag von 9/11, "Surviving 9/11", und an der HBO-Dokumentation "Tina" über Musiklegende Tina Turner.