Klimatologin plädiert im ARD-Morgenmagazin für bessere Frühwarnsysteme

Starkregenfälle und Gewitter halten die Bevölkerung weiterhin in Atem: Nach den besonders betroffenen Regionen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen standen am Wochenende auch einzelne Teile Bayerns, Österreichs und Belgiens unter Wasser. Handelt es sich dabei um einmalige Extremwetterlagen oder zeigen sich damit die ersten Auswirkungen des Klimawandels? Diese Frage diskutierte die Moderatorin vom "ARD-Morgenmagazin", Susan Link, am Montag mit der Klimatologin Friederike Otto.