Die "Trucker Babes" sind wieder auf der Straße: 8. Staffel startet

Vor ziemlich genau vier Jahren trafen die Programmbeauftragten von Kabel Eins den Nerv der Zeit: Damals, am 9. Juli 2017, wurde die erste Folge der Reportage-Reihe "Trucker Babes – 400 PS in Frauenhand" ausgestrahlt, welche – trotz großer Konkurrenz vom "Tatort" (ARD) und von "Rosamunde Pilcher" (ZDF) am Sonntagabend – eine passable Quote von rund einer Million Zuschauer und einem Marktanteil von 6,1 Prozent erreichte. Der Erfolg hielt an, sodass schon zwei Jahre später zwei nicht weniger erfolgreiche Spin-offs an den Start gingen: Die "Trecker Babes" im März und die "Bus Babes" im Mai 2019. Nun, wieder zwei Jahre später, startet das Original in die sage und schreibe achte Staffel.