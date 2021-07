Catherine Deneuves Mutter im Alter von 109 Jahren gestorben

Die Mutter der französischen Schauspielerin Catherine Deneuve ist tot. Renée Dorléac starb bereits am Sonntag im Alter von 109 Jahren. Dies teilte ihre Familie am Donnerstag der französischen Zeitung "Le Figaro" mit.

Dorléac wurde am 10. September 1911 als Jeanne Renée Deneuve in Le Havre geboren. Bereits 1918 gab sie ihr Schauspieldebüt auf der Bühne des berühmten Odéon-Theaters in Paris. Unter dem Bühnennamen Renée Simonot blieb sie dort 28 Jahre lang tätig und spielte unter anderem Stücke des französischen Dramatikers Molière. Nach Aufkommen des Tonfilms war Deneuve zudem als Synchronsprecherin für US-amerikanische Filme tätig. Unter anderem lieh sie Judy Garland in "Der Zauberer von Oz" (1939) sowie Esther Williams ihre Stimme.