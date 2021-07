Amazon dreht "Tiger King"-Serie mit Nicolas Cage nun doch nicht

"Ich denke, dass Amazon letztendlich das Gefühl hatte, dass es sich um ein Material handelt, das in die Vergangenheit gehört, weil es so lange gedauert hat, bis es zusammenkam", erklärte Cage im Gespräch mit "Variety". Zwar seien ihm bereits "zwei exzellente Drehbücher" vorgelegt worden, mittlerweile sei das Thema in den Augen des Streaming-Dienstes aber schlichtweg nicht mehr relevant, so der 57-Jährige.