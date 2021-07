Paris Hilton bekommt auf Netflix eine eigene Kochshow

Mit Kochen würden wohl nur die wenigsten Paris Hilton in Verbindung bringen. Doch in "Cooking with Paris" will die Hotelerbin den Netflix-Abonnenten nun beweisen, dass in ihr ungeahnte Talente schlummern.

Man kann auch im It-Girl-Stil den Kochlöffel schwingen: Offenbar inspiriert von einem YouTube-Video aus dem Jahr 2020, in dem Paris Hilton auf unterhaltsame Weise eine Lasagne zubereitete, bekommt die Hotelerbin nun ihre eigene Kochshow auf Netflix. "Ich bin so aufgeregt", schrieb die 40-Jährige auf Instagram. "Nächsten Monat kehre ich ins Fernsehen zurück, und diesmal übernehme ich die Küche." Auf dem zugehörigen Foto ist sie in einem grellpinken Kleid, mit Schneebesen und kleinem Hund im Arm zu sehen. "Cooking with Paris" soll die am 4. August startende Show heißen. Sie verspricht "Einfache Rezepte aus der Paris Hiltons Küche".

Nach Informationen von US-Medien, die sich auf Netflix selbst berufen, sieht das Konzept der Kochshow folgendermaßen aus: Paris Hilton hat Prominente zu Gast und versucht sich an neuen Zutaten sowie Rezepten. Sechs Folgen mit der Hotelerbin am Herd sollen zum Abruf bereitstehen. Auf Instagram verspricht Hilton bald weitere Details und fordert ihre Follower dazu auf, in den Kommentaren Gerichte zu nennen, die sie nachkochen soll.

Mit der neuen Kochshow auf Netflix befindet sich Paris Hilton in prominenter Gesellschaft: Auch Michelle Obama hat mit "Waffles + Mochi" beim Streaminganbieter eine eigene Show, die allerdings in eine ganz andere Richtung geht: Sie spricht jüngere Zuschauerinnen und Zuschauer an, und die ehemalige First Lady verlässt mit den Puppen Waffles und Mochi das "Land der Tiefkühlgerichte". Stattdessen werden frische Lebensmittel präsentiert und auf diese Weise gesunde Ernährung in den Fokus gerückt.

Zuletzt stand bei Paris Hilton eher Privates im Fokus. Von ihrem Verlobten Carter Reum wünscht sie sich Kinder. Dabei hat die 40-Jährige ganz besondere Vorstellungen: Zwillinge sollen es sein, am besten ein Junge und ein Mädchen. Deshalb soll eine künstliche Befruchtung her.