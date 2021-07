Take Me Out XXL: Jan Köppen ist der neue Moderator

Jan Köppen tritt bei "Take Me Out" die Nachfolge von Ralf Schmitz an und startet bei RTL direkt mal mit einer XXL-Ausgabe zur Primetime.

Take Me Out XXL Show • 13.07.2021 • 20:15 Uhr

Bei RTL achtet man aktuell auf gute Manieren. Und so gehört es wohl dazu, dass sich ein "Neuling" auch zur angemessenen Uhrzeit einmal persönlich vorstellt. Gemeint ist Jan Köppen. Er führt als Moderator nicht nur durch die vier "Take Me Out XXL"-Sonderausgaben, er hat Comedian Ralf Schmitz komplett abgelöst und wird auch bei der regulären Datingshow-Staffel, die ab dem Herbst dann wieder auf dem üblichen Late-Night-Sendeplatz zu sehen sein wird, das Kommando übernehmen. Für eine kleine Sommer-Extratour stellt sich Köppen dem Publikum schon mal vor – und das ganz prominent viermal dienstags, zur besten Sendezeit.

Am Konzept der wilden Flirts in drei Runden wird nichts geändert. Es gilt für einen Herren, 30 Single-Frauen von sich zu überzeugen und ein anschließendes Date mit einer von ihnen zu ergattern. Die Frauen müssen sich jeweils entscheiden, ob ihnen der Mann prinzipiell zusagt oder eben nicht. Falls nicht, drückt die Frau auf einen Buzzer – und ist damit für ein Date nicht mehr zu haben. Schon klar, dass bei diesem Prinzip viel am Unterhaltungswert des Moderators hängt. Man darf gespannt sein, wie pfiffig Köppen, der neben seinen vielen Moderationseinsätzen auch ein gefragter DJ ist, das Spiel mit den flotten Sprüchen beherrscht. Außerdem soll es einige Überraschungen im Speed-Dating-Ablauf geben.

Wann genau die neue "Take Me Out"-Staffel starten wird, hat RTL noch nicht bekannt gegeben. Die zweite "XXL"-Ausgabe ist am Dienstag, 20. Juli, ebenfalls um 20.15 Uhr zu sehen.

Take Me Out XXL – Di. 13.07. – RTL: 20.15 Uhr