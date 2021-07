In the Heights: Ein beschwingtes Musical-Spektakel

Der Musical-Film "In the Heights" nimmt die Zuschauer mit in das New Yorker Viertel Washington Heights. Die lateinamerikanischen Rhythmen und fulminanten Tanzeinlagen passen perfekt zum Sommer.

Tanz, Geselligkeit und gute Laune – in den vergangenen Monaten haben sie etwas gelitten. Umso mehr dürfen sich die Kinogänger nach einer langen Durststrecke nun auf eine Premiere freuen, die es richtig in sich hat: Das Musical "In the Heights" macht nicht nur Lust aufs Tanzen, sondern erzählt dabei auch noch authentisch die Geschichte von Usnavi de la Vega.

Dieser betreibt eine Bodega in Washington Heights, die er von seinen Eltern – beide Einwanderer – geerbt hat. Am liebsten würde Usnavi sein Geschäft schließen und in die Dominikanische Republik zurückziehen, auch wenn er kaum Erinnerungen an das Land seiner Kindheit hat. Er träumt von einem Lotteriegewinn, um sich diesen Wunsch erfüllen zu können. Doch bis die Zeit gekommen ist, möchte er das Leben in seinem Viertel bestmöglich genießen. Denn es gibt ja auch Sachen und vor allem Leute, die ihn dort halten. Allen voran die schöne Kubanerin Vanessa, in die sich Usnavi verliebt, und seine Kindheitsfreundin Nina.

"In the Heights" ist die perfekte Fusion von Geschichte, Musik und Tanz: Produzent Lin-Manuel Miranda, der das Original-Musical erschaffen und mit Hamilton" weltweit für Aufsehen gesorgt hat, bekommt Unterstützung von Regisseur Jon M. Chu ("Crazy Rich"). Chu ist kein Neuling auf dem Gebiet: Sein erstes Werk in Spielfilmlänge war 2008 "Step up to the Streets". Hauptdarsteller Anthony Ramos, der Usnavi verkörpert, konnte sein Talent schon in gleich zwei Musical-Erfolgen unter Beweis stellen: Er spielte sowohl in "A Star is Born" als auch in "Hamilton" mit.