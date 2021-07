Die rätselhafte Krankheit: ARTE-Doku über ME / CFS

Die Auswirkungen von der Nervenkrankheit Myalgische Enzephalomyelitis / Chronisches Fatigue-Syndrom, abgekürzt ME / CF, sind heftig. Von ihr betroffene Menschen leiden dauerhaft an starker Müdigkeit und körperlicher Schwäche. Geringe Belastungen wie wenige Schritte oder Aktivitäten wie Zähneputzen oder Duschen können zu einer schweren Last werden. Die NDR / ARTE-Reportage von Daniela Schmidt-Langels (2021) erinnert daran, dass weltweit etwa 20 Millionen Menschen, darunter alleine in Deutschland etwa 300.000, an der in der Öffentlichkeit weitgehend unbekannten Krankheit leiden.