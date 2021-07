WDR-Fernsehen stellt Christine Westermanns Buchtipp-Rubrik ein

Bei "Frau TV" stellt Christine Westermann einmal im Monat ihre "Buchtipps" vor. Laut "Süddeutscher Zeitung" wird diese Rubrik in der WDR-Sendung nun eingestellt. Die Journalistin ist fassungslos.

Viel Sendezeit hatte Christine Westermann ohnehin nicht im WDR-Fernsehen: Fünf Minuten Zeit hatte die Journalistin in der wöchentlich am Spätabend ausgestrahlten Sendung "Frau TV" um ihre "Buchtipps" zu präsentieren – monatlich, nicht jede Woche. Dies reichte, um zwei Bücher vorzustellen, doch auch damit ist jetzt Schluss: Nach Informationen der "Süddeutschen Zeitung" wird ihr kurzer monatlicher Auftritt nach der Sommerpause nicht mehr zurückkehren. Begründet wird dies offenbar damit, den Kulturbegriff erweitern und andere Gesellschaftsschichten erreichen zu wollen.

Geplant ist demnach, Bücher in Zukunft eher in Form von klassischen Rezensionen im Dialog vorzustellen, dies könnte beispielsweise ein Gespräch mit Expertinnen und Experten sein. Anzunehmen, dass die Empfehlungen von Christine Westermann keinen Anklang finden würden, wäre allerdings falsch: Bücher würden sich direkt in großer Zahl verkaufen, nachdem die 72-Jährige sie bei "Frau TV" vorgestellt hatte.