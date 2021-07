"Berlin – Tag & Nacht"-Star Julia Jasmin Rühle bei Autounfall verletzt

Die Soap-Darstellerin Julia Jasmin Rühle ("Berlin – Tag & Nacht") wurde Opfer eines schweren Verkehrsunfalls: Am Mittwochabend war die 33-Jährige auf der Autobahn A11 in Richtung Prenzlau unterwegs. In einer Rechtskurve nahe Lanke im Landkreis Barnim/Brandenburg krachte der 400 PS starke Porsche gegen die Mittelleitplanke, verlor drei Reifen und überschlug sich mehrfach. Die Schauspielerin wurde in dem Wrack eingeklemmt, ehe sie schwer verletzt in ein Berliner Krankenhaus gebracht werden konnte. In Lebensgefahr soll sie sich aber nicht befinden. Das Auto wurde bei dem Unfall komplett zerstört: "Man konnte nicht einmal mehr das Modell erkennen", sagte ein Polizeisprecher gegenüber RTL.