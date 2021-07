Robert Downey Jr.: Sein Vater ist gestorben

Robert Downey Sr. wurde am 24. Juni 1936 in New York City geboren. Im Alter von 22 Jahren unternahm er seine ersten Gehversuche in der Filmbranche: Als Drehbuchautor und Regisseur war er zunächst für Low-Budget-Produktionen tätig, ehe er 1969 mit dem Film "Putney Swope" seinen ersten Erfolg als Regisseur feierte. Weitere Filme wie "Greaser's Palace" (1972) folgten.

Auch sein Sohn Robert Downey Jr. stand zweimal für ihn vor der Kamera: Erstmals spielte er als Kind in dem Film "Pound" aus dem Jahr 1970. Zwanzig Jahre später sah man Downey Jr. zudem in der Komödie "Too Much Sun – Ein Stich zuviel". Und auch Downey Sr. trat als Schauspieler auf: Erstmals war er 1985 in dem Film "Leben und Sterben in L.A." zu sehen. Weitere Rollen etwa in "Boogie Nights" (1997) und "Magnolia" (1999) folgten.