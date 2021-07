Terminator 3 – Rebellion der Maschinen: VOX wiederholt Film mit Schwarzenegger

Die Gegenwart von Arnold Schwarzenegger liegt längst wieder am Filmset: Nach dem Ende seiner Zeit als Gouverneur von Kalifornien widmet sich der mittlerweile 73-Jährige längst wieder dem, was er nun einmal am Besten kann: der Äktschn! Zuletzt war "Arnie" im sechsten "Terminator"-Teil "Dark Fate" (2019) als T-800 zu sehen. Ebenso wie Teil drei der Kampfroboter-Saga knüpft das Werk von Tim Müller an die ersten beiden Filme an. VOX zeigt den Action-Klassiker "Terminator 3 – Rebellion der Maschinen" (2003) nun erneut und liefert den direkten Vergleich.