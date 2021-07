Frank Thelen: Gegenwind wegen Selfie mit Jeff Bezos

In den sozialen Medien brachte Frank Thelen seinen Respekt für Jeff Bezos zum Ausdruck. Das kam aber nicht bei allen Followern gut an. Alec Völkel sorgte mit seinem Kommentar immerhin für Belustigung.

Am Montag übergab einer der prägendsten Firmengründer unserer Zeit die Führung seines Unternehmens an seinen Nachfolger: Jeff Bezos ist nicht länger Chef von Amazon. Eine Entscheidung, die Frank Thelen größten Respekt aberlangt. "Aus eigener Erfahrung weiß ich, wie schwer das ist", schrieb der deutsche Startup-Investor in einem Statement, das er unter anderem auf seinem Twitter- und seinem Instagram-Account veröffentlichte.