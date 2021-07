Electric Girl: Kritik zum Film in der ARD

Die Synchronsprecherin einer Anime-Superheldin entdeckt zunehmend Ähnlichkeiten zwischen sich und der Figur, bis sie nicht mehr weiß, was Wahn und was Wirklichkeit ist.

Superhelden sind weit mehr als nur Retter mit Cape. Vielmehr sind die Kämpfer für das Gute Projektionsfläche vieler Menschen, die sich ebenfalls wünschen, dem tristen Alltag zu entfliehen: einmal selbst außergewöhnliche Fähigkeiten besitzen und sie zum Wohle der Mitmenschen einsetzen. Aber die Identifikation mit einem Superhelden ist gemeinhin erst dann komplett, wenn er als Privatperson Schwächen zeigt. All diese Facetten finden auch in Ziska Riemanns Erstlingswerk für die große Leinwand, "Electric Girl" (2019), wieder. Nur, dass ihre blauhaarige Protagonistin mit den plötzlich erworbenen Kräften in wahnhafte Zustände abgleitet. Das Drama beschließt zu später Stunde die Reihe "FilmDebüt im Ersten" für dieses Jahr.