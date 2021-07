Bezzel & Schwarz – Die Grenzgänger: Besuch auf Thomas Müllers Pferdehof

Das "Eberhofer"-Duo Sebastian Bezzel und Simon Schwarz bricht im Wohnmobil zu neuen Entdeckungsreisen in Bayern auf. U.a. schauen sie auf dem Pferdegestüt von Lisa und Thomas Müller vorbei.

Bezzel & Schwarz – Die Grenzgänger Dokumentation • 05.07.2021 • 20:15 Uhr

On the road again: Sebastian Bezzel und Simon Schwarz starten wieder den Motor und kurven für vier neue Folgen der kultigen BR-Reihe "Bezzel & Schwarz – Die Grenzgänger" durch den weiß-blauen Freistaat. In der ersten von vier Folgen geht es unter anderem auf das Pferdegestüt von Lisa Müller, die eine sehr erfolgreiche Dressurreiterin und ganz nebenbei auch noch die Gattin von Nationalspieler und FC-Bayern-Star Thomas Müller ist. Vor dem großen Kino-Sommer bringen sich die "Eberhofer"-Stars ihren vielen Fans noch mal schön augenzwinkernd in Erinnerung.

Dem "Kaiserschmarrndrama", der bereits siebten Verfilmung der Kultkrimi-Reihe von Rita Falk rund um Sebastian Bezzel als unkonventionellen Dorfpolizisten Franz Eberhofer, kommt in diesem ganz speziellen Jahr eine Sonderrolle zu. Weil die Kinos, die so lange geschlossen bleiben mussten, noch immer kaum attraktive Ware zum Ausspielen zeigen können, muss – zumindest im süddeutschen Raum – der neue Krimi mit Bezzel und Simon Schwarz ab Anfang August die (Kino-)Welt retten, wie das sonst nur der lange erwartete neue James-Bond-Film leisten kann. Die Vorfreude ist immens, das "Kaiserschmarrndrama" eröffnet vorher schon unter anderem das Filmfest München. Und die beiden Hauptdarsteller sind mal wieder in aller Munde.

Die dritte Ausgabe der kuriosen BR-Reiseerkundungen "Bezzel & Schwarz – Die Grenzgänger" kommt da gerade recht. Die beiden Kinostars, die längst auch Freunde sind, brechen für vier neue Folgen, die jeweils montags, um 20.15 Uhr, ausgestrahlt werden, wieder auf zu Abenteuerfahrten durch den Freistaat – diesmal gemeinsam in einem Wohnmobil.

Die Grundidee der oft planlos wirkenden Entdeckungen erinnert dabei an einen anderen Klassiker aus dem BR-Programm. Bezzel und Schwarz fahren durchs Land, so wie das auch der Reisefilmer und Dokumentarist Franz Xaver Gernstl seit vielen Jahren macht. Und wie er stellen sie oft die einfachen Fragen, vor allem solche, die nicht unbedingt klingen, als wären sie von klugen Redakteuren ersonnen werden. Da menschelt es natürlich gewaltig. Denn Bezzel und Schwarz sprechen mit den Leuten auf Augenhöhe – unverblümt und direkt.

Originell ist dabei auch der Hintergrund zum erfolgreichen Dokuprojekt, das die beiden noch enger zusammenschweißte und familiär wirkt. Der ausführende Produzent der Reihe Thorsten Berg, ist nämlich der Ehemann von Lisa Maria Potthoff, die ebenfalls fest zu den beliebten "Eberhofer-Krimis" gehört. "Thorsten fand einfach, dass wir auch privat sehr gut funktionieren – und das stimmt ja auch. Wir haben tatsächlich ähnliche Interessen und mögen die gleichen Sachen nicht", blickte Sebastian Bezzel einst auf den Start der Reihe zurück.

Wenn ein Fleisch-Fan auf einen Vegetarier trifft... "Mit Sebastian in einem Wohnmobil zusammenzuleben war eigentlich die logische Konsequenz daraus, dass wir bereits in der letzten Staffel mit zwei Wohnmobilen unterwegs waren", blickt Simon Schwarz auf die neuen Dreharbeiten der Reise-Reihe zurück. Und natürlich ist man als Schauspieler auch bei Kino-Drehs zumindest tagsüber oft in Caravans untergebracht. "Diesmal haben wir nicht zuletzt aus Gründen der Nachhaltigkeit ein gemeinsames daraus gemacht. Und wie zu erwarten – es war total gut", erzählt der Schauspieler. "Wir haben uns gegenseitig das Abendessen gemacht, den Trailer sauber gehalten und saßen abends nach Drehschluss gemütlich zusammen. Ich würde es jederzeit wieder machen", so Schwarz, der sich einen Seitenhieb dann aber doch nicht verkneifen kann. Er räumt ein: "Allerdings war es schon gut, dass es eine Zwischentür gab, sodass jeder seinen eigenen Bereich im Wohnmobil hatte."

Auch Kollege Bezzel liebt das Frotzeln – und so keilt er gegen Simon Schwarz natürlich prompt zurück. "Allein schon das Thema Essen war eine echte Herausforderung: Denn mir ist nachhaltige, rein pflanzliche Ernährung sehr wichtig – für einen Fleischesser wie Simon war das im Alltag nicht so einfach", sagt er über die Dreharbeiten für die neuen Reise-Episoden. "Aber mal im Ernst: Die Staffel hat wieder riesigen Spaß gemacht!" Und das sieht man ihr auch an.

