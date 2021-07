"Alles was zählt": Julia Augustin und Lars Korten steigen aus

Doppelter Abschied bei "Alles was zählt": Julia Augustin verlässt die RTL-Soap nach 15 Jahren – und nimmt Lars Korten mit, der in der Soap ihren Mann Christoph spielt.

"Danke für eure Liebe": Die Schauspielerin Julia Augustin wird die beliebte Vorabendserie "Alles was zählt" in naher Zukunft verlassen und meldete sich mit einem kurzen Abschiedsgruß auf Instagram. Ihre Figur der jungen Ärztin Vanessa Steinkamp wird Essen mit ihrem Ehemann Christoph Lukowski (Lars Korten) verlassen, um gemeinsam mit ihm und ihrem Sohn Henry in Südkorea ein neues Kapitel aufzuschlagen. Die letzten Folgen mit Augustin und Korten sollen bereits im September ausgestrahlt werden.