Dagmar Wöhrl erinnert bei Instagram an verstorbenen Sohn

Bei "Die Höhle der Löwen" zeigt sich Investorin Dagmar Wöhrl meist von ihrer heiteren Seite. Doch die 67-Jährige musste in der Vergangenheit bereits einen schweren Schicksalsschlag verkraften: 2001 kam ihr jüngster Sohn Emanuel beim Sturz von einem Hausdach im Alter von nur 12 Jahren ums Leben. Nun, an seinem 20. Todestag, erinnerte Wöhrl auf Instagram an ihren verstorbenen Sohn. Dort postete die Unternehmerin ein Video, das Fotos aus der gemeinsamen Zeit zeigt.

"Ach Manu, ich kann es nicht glauben, dass wir schon 20 Jahre ohne Dich geschafft haben", heißt es in der rührenden Botschaft. "Manchmal fühlt es sich an, als wäre die Welt damals stehen geblieben", schreibt Wöhrl weiter. "Wir drei geben unser Bestes, auch wenn es unfassbar schwerfällt. Gerade heute. Wir lieben Dich. Wir vermissen Dich. Wie am ersten Tag. Love never ends", so die frühere Politikerin der CSU in dem emotionalen Post.