Die Alm 2021: Zwei weitere Kandidaten kommen als Nachrücker dazu

Bendetto, der u.a. durch die schwule Datingshow "Prince Charming" bekannt wurde, ersetzte in der zweiten Folge den gesundheitlich angeschlagenen Koch Christian Lohse. "Schlimmer als das Dschungelcamp" stufte er die Luxus-Entbehrungen auf der "Alm" ein. In der dritten Folge kommen zwei weitere Kanidaten als Nachrücker dazu.

Eddy Kante (bürgerlich: Frank Schröder, 61) verdankt seinen Namen niemand Geringerem als Udo Lindenberg. Der Musiker verpasste seinem langjährigen Bodyguard den Spitznamen, der bis heute hängengeblieben ist. Mittlerweile arbeitet Eddy für Olivia Jones. Nun wagt er den Ausflug vom Kiez in die Südtiroler Berge. "Ich denke immer, ich habe eigentlich schon alles gemacht und gesehen, aber vielleicht komme ich auf der Alm an meine Grenzen."

Neben Eddy Kante kommt Paris Herms (30) am Donnerstag als Nachrückerin auf die "Alm". Sie nennt sich selbst "Real Barbie of Berlin". Ihr Motto: "Plastic is fantastic". Durch zahlreiche Schönheits-OPs hat sie versucht, ihrem Ideal näherzukommen: Paris möchte aussehen wie eine Barbie. Über ihr "Alm"-Abenteuer sagt die Influencerin aus der Hauptstadt: "Das wird für mich ein richtiger, kleiner Kulturschock: Ich war noch nie in den Bergen und schon gar nicht auf einem Bauernhof mit Tieren."