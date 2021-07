60 Jahre Diana – wer war sie wirklich? RTL Spezial enthüllt neue Fakten

Zu Dianas 60. Geburtstag widmet RTL-Society-Expertin Frauke Ludwig der Jahrhundertprinzessin ein neues Porträt und kündigt "ganz neue Abgründe", die angeblich entdeckt wurden, an.

Auch Jahrzehnte nach ihrem Tod umgibt sie ein unsterblicher Mythos. Am 31. August 1997 fand ihr unglückliches Leben im Rampenlicht ein jähes Ende, als Prinzessin Diana bei einem verheerenden Autounfall in Paris den Tod fand. Frauke Ludowig fragt sich in der Sondersendung "RTL Spezial: 60 Jahre Diana – wer war sie wirklich?" wie sich der Lauf der Geschichte verändert hätte, wenn sie noch heute leben würde.