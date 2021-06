EM 2021 - Fredi Bobic über Deutschland: "Absolut verdient ausgeschieden!"

Mutlos nach vorne, fehlende taktische Flexibilität und kein Lerneffekt bei den Fehlern aus der Gruppenphase: Nach der enttäuschenden 0:2-Niederlage im EM-Achtelfinale gegen England hat MagentaTV-Experte Fredi Bobic knallhart mit der DFB-Elf abgerechnet. In der Analyse mit Moderator Johannes B. Kerner fand der Europameister von 1996 deutliche Worte: "Absolut verdient ausgeschieden!" Schon in der Gruppenphase sei man "nicht so schlau" gewesen. "Auch jetzt: nichts nach vorne, kein Mut", teilte Bobic in Richtung Mannschaft und Trainer Jogi Löw aus.