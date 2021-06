Das Supertalent: Lukas Podolski wird Jury-Mitglied in RTL-Show

Das ist ein echter TV-Hammer: Lukas Podolski wird Juror beim "Supertalent". Das gab RTL am Dienstag bekannt. Die Gerüchteküche hatte schon länger gebrodelt.

In der 15. Staffel wird "Prinz Poldi" gemeinsam mit seinen Jury-Kollegen die Auftritte der Talente beurteilen. Der Fußball-Weltmeister von 2014 soll zudem in weitere Unterhaltungs- und Sportformate des Senders eingebunden werden. "Lukas Podolski ist einer der erfolgreichsten deutschen Fußballspieler und beliebt bei Jung und Alt: Jetzt hat er bei RTL seine neue Heimat gefunden. Wir freuen uns sehr, dass er unser Publikum zukünftig nicht nur auf der großen Showbühne begeistern wird, sondern auch im Sport-Bereich", sagte Henning Tewes, Geschäftsführer RTL Television & Co-Geschäftsleiter TVNOW.

Und was sagt Podolski selbst zu seiner neuen Aufgabe? Nur Gutes natürlich: "'Das Supertalent' habe ich immer gerne mit meiner Familie geschaut, jetzt sitze ich bald selbst auf dem Jurystuhl. Ich gespannt auf diese und weitere neue Herausforderungen bei meinem neuen Verein. Und das in meiner Heimatstadt Köln."

Der 36-Jährige wird damit quasi Nachfolger von Dieter Bohlen. Der langjährige Juror muss seinen Posten nicht nur in der DSDS-Jury, sondern auch beim "Supertalent" räumen. Wer neben Podolski in der Jury sitzen wird, ist noch nicht bekannt. Die 15. Staffel von "Das Supertalent" startet im Herbst bei RTL. Auch die Moderatoren Daniel Hartwich und Victoria Swarovski werden dann nicht mehr dabei sein.

"Wir freuen uns unglaublich, dass wir mit Lukas Podolski einen Weltmeister und Nationalhelden nach Köln zu RTL holen und als Juror für 'Das Supertalent' gewinnen konnten. Die wichtigste Frage, die hinter jedem Talent steht, ist: Was ist dein Traum? Lukas Podolski hat seinen großen Traum gelebt. All seine Erfahrungen und Gefühle passen perfekt in die Show", sagt Kai Sturm, RTL-Unterhaltungschef.